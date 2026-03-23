Дрозденко: в порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась ёмкость с топливом

Число ликвидированных беспилотников украинских войск над Ленинградской областью увеличилось до 36, возникло возгорание, заявил Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Количество ликвидированных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Ленинградской областью увеличилось до 35, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что отражение атаки БПЛА украинских войск продолжается.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», — написал он в Telegram.

Дрозденко рассказал, что в результате атаки в порту Приморска повреждения получила ёмкость с топливом, началось возгорание.

«В порту Приморска повреждена ёмкость с топливом, возникло возгорание. Ведётся тушение, персонал эвакуирован», — говорится в публикации.

Накануне вечером губернатор Ленинградской области заявил о ликвидации десяти беспилотников украинских войск. После полуночи стало известно об одиннадцатом ликвидированном аппарате.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше