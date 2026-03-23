Дрозденко: в порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась ёмкость с топливом

Количество ликвидированных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Ленинградской областью увеличилось до 35, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что отражение атаки БПЛА украинских войск продолжается.
«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», — написал он в Telegram.
Дрозденко рассказал, что в результате атаки в порту Приморска повреждения получила ёмкость с топливом, началось возгорание.
«В порту Приморска повреждена ёмкость с топливом, возникло возгорание. Ведётся тушение, персонал эвакуирован», — говорится в публикации.
Накануне вечером губернатор Ленинградской области заявил о ликвидации десяти беспилотников украинских войск. После полуночи стало известно об одиннадцатом ликвидированном аппарате.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.