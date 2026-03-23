Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске вынесли приговор женщинам, запершим врача в квартире из-за отсутствия бахил

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор двум местным жительницам — 26-летней девушке и ее 57-летней матери. Они признаны виновными в нападении на детского врача, приехавшего на вызов к больному ребенку. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Конфликт произошел в декабре 2024 года. Педиатр приехала осмотреть шестилетнего пациента с высокой температурой. Однако мать и бабушка мальчика разозлились из-за того, что медик не надела бахилы.

В результате молодая женщина избила доктора, после чего хозяйки заперли пострадавшую в квартире. Освободить врача удалось лишь после того, как она сама вызвала полицию — нападавшие открыли дверь только перед самым приездом патруля.

Суд признал женщин виновными в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. 26-летнюю иркутянку приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на два года. Ее мать получила полтора года ограничения свободы. Кроме того, осужденные обязаны выплатить педиатру 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.