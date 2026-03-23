В Иркутске вынесли приговор женщинам, запершим врача в квартире из-за отсутствия бахил

Конфликт произошел в декабре 2024 года. Педиатр приехала осмотреть шестилетнего пациента с высокой температурой. Однако мать и бабушка мальчика разозлились из-за того, что медик не надела бахилы.
В результате молодая женщина избила доктора, после чего хозяйки заперли пострадавшую в квартире. Освободить врача удалось лишь после того, как она сама вызвала полицию — нападавшие открыли дверь только перед самым приездом патруля.
Суд признал женщин виновными в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. 26-летнюю иркутянку приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на два года. Ее мать получила полтора года ограничения свободы. Кроме того, осужденные обязаны выплатить педиатру 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.