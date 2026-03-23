Подозреваемую в хищении денег с чужой карты разыскивают в Иркутске

IrkutskMedia, 23 марта. Правоохранители Иркутска разыскивают женщину, подозреваемую в хищении денег с чужой банковской карты. В дежурную часть отдела полиции № 3 с заявлением обратилась местная жительница. Пострадавшая рассказала, что потеряла карту и обнаружила её пропажу только когда на ее телефон стали поступать сообщения о списании денег.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что к хищению может быть причастна женщина, запечатленная на фото. В одном из магазинов, расположенном на Бульваре Рябикова, она приобрела продукты питания и хозяйственные товары на сумму порядка 7,5 тысячи рублей.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении женщины, полицейские просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефону:
