Пожар в центре Москвы: спасен 21 человек, включая пятерых детей

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме, спасены более 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже здания на Николоямской улице. По данным источника, огонь охватил личные вещи и мебель.
В ходе работ спасены 21 человек, среди них пятеро детей.
Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы.
Читайте также: Каменский Чикатило Роман Бурцев: шесть детей, одна лопата и три года ужаса.