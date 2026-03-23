Пожар в центре Москвы: спасен 21 человек, включая пятерых детей

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме, спасены более 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже здания на Николоямской улице. По данным источника, огонь охватил личные вещи и мебель.

В ходе работ спасены 21 человек, среди них пятеро детей.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы.

