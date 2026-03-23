В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

МЧС России и краевое министерство территориальной безопасности сообщили о введении в Пермском крае режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 07:40 23 марта.
Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112».
Возможны ограничения мобильного интернета.
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах соседних регионов — Казань, Нижнекамск, Ижевск.