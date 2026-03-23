Оставили шкуры в лесу: полиция перехватила машину с браконьерами в Черемховском районе

В багажнике оперативников ждала незаконная добыча. В пакетах лежало свежее мясо косуль. Как установили полицейские, нарушители застрелили животных, разделали туши на месте, а останки просто бросили в лесу, чтобы скрыть следы. Помимо мяса, в машине нашли четыре ружья, патроны, зимний маскхалат и охотничьи ножи.