13 лет колонии запросили экс-чиновнику Минэкономразвития за взятку в 25 млн

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы для бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артема Белова.
По данным защиты, прокурор просит признать подсудимого виновным по всем эпизодам и назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Также заявлено требование о взыскании 25 млн рублей ущерба и 3 млн рублей, фигурирующих как взятка, в доход государства.
Шестаков обвиняется в особо крупном мошенничестве, хищении бюджетных средств, получении взятки в крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вину он не признает.
Следствие считает, что фигурант незаконно завладел 25 млн рублей, выделенными на обслуживание правительственного корпуса в деловом центре «Москва-Сити». Средства предназначались для оплаты работ, включая обслуживание помещений и прилегающей территории, и должны были быть перечислены подрядчикам.
В ходе судебного разбирательства представители подрядных организаций заявили, что получили оплату в полном объеме. Сам подсудимый утверждает, что не отвечал за заключение договоров с субподрядчиками и оплату услуг, поскольку прием работ осуществляла профильная комиссия.
Отдельный эпизод связан с получением взятки. По версии следствия, предприниматель Денис Макаршин передал Шестакову 3 млн рублей за содействие в заключении контракта с АО «Управление служебными зданиями». Макаршин признал факт передачи денег и раскаялся, в связи с чем уголовное дело в его отношении прекращено.
Дело рассматривает Пресненский суд Москвы.
