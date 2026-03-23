Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Шахтинска: есть пострадавшие, включая полицейских

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из многоэтажек города Шахтинска Карагандинской области. Пострадало восемь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Кадры пожара, случившегося на верхних этажах одной из многоэтажек Шахтинска, опубликовал паблик shk_kz в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на пульт 112 ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от полиции о том, что в городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона.

«В течение четырех минут после получения сообщения силы и средства МЧС прибыли на место происшествия. По прибытии было установлено, что происходит возгорание мебели и домашних вещей. Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы пять человек с верхних этажей. До прибытия пожарных сотрудники полиции также эвакуировали жителей, остальные жильцы покинули здание самостоятельно», — говорится в сообщении.

Для жильцов организован обогрев с использованием вахтового автомобиля МЧС. Также развернут пункт обогрева.

В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро сотрудников полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение.

«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия создан штаб пожаротушения во главе с начальником ДЧС. На месте находятся пожарные расчеты, спасательные группы МЧС, а также медицинские службы, полиция и представители местных исполнительных органов», — сообщили в МЧС.