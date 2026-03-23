Взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Шахтинска: есть пострадавшие, включая полицейских

Кадры пожара, случившегося на верхних этажах одной из многоэтажек Шахтинска, опубликовал паблик shk_kz в Instagram.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на пульт 112 ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от полиции о том, что в городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона.
«В течение четырех минут после получения сообщения силы и средства МЧС прибыли на место происшествия. По прибытии было установлено, что происходит возгорание мебели и домашних вещей. Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы пять человек с верхних этажей. До прибытия пожарных сотрудники полиции также эвакуировали жителей, остальные жильцы покинули здание самостоятельно», — говорится в сообщении.
Для жильцов организован обогрев с использованием вахтового автомобиля МЧС. Также развернут пункт обогрева.
В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро сотрудников полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение.
«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия создан штаб пожаротушения во главе с начальником ДЧС. На месте находятся пожарные расчеты, спасательные группы МЧС, а также медицинские службы, полиция и представители местных исполнительных органов», — сообщили в МЧС.