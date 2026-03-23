Хабаровчанка заплатит 20 тыс рублей за отказ пускать в квартиру представителей ТСЖ

В Хабаровске суд обязал жительницу Индустриального района обеспечить представителям ТСЖ доступ к общедомовым инженерным сетям и взыскал с нее судебные расходы в размере 20 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Товарищество собственников жилья обратилось в суд после того, как дважды направило горожанке уведомление с просьбой предоставить доступ в квартиру. Однако она этого не сделала, а в суде сказала, что не могла пустить представителей ТСЖ, потому что проходила обучение.
— Право требовать доступ в жилое помещение для осмотра общего имущества многоквартирного дома прямо предусмотрено законом и не зависит от конкретных обстоятельств. Суд исковые требования ТСЖ удовлетворил и взыскал с ответчика судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
