Шестеро новосибирцев осудили за инсценировку аварий ради страховых выплат

С осуждённых в пользу страховых компаний взыскано свыше 9 миллионов рублей ущерба.

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о серии поддельных ДТП, организованных группой лиц для получения страховых выплат. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, в 2022—2023 годах Игорь Раздобарин, Владимир Москвитин, Сергей Перков, Роман Дьячук, Сергей Нагорный и Вячеслав Чернышов умышленно инсценировали аварии, используя автомобили с уже имеющимися повреждениями. Машины заранее оформлялись по договорам ОСАГО, после чего злоумышленники подавали фальшивые заявления в страховые компании.

В ходе процесса суд частично изменил квалификацию преступлений и установил реальное количество эпизодов:

Раздобарин признан виновным в 19 эпизодах — получил 3,5 года условно;

Москвитин — виновен в 14 эпизодах, но по части из них истекли сроки давности, поэтому наказание — 3 года условно;

Перков — 2 года и 10 месяцев условно;

Дьячук — 2, 5 года условно;

Нагорный и Чернышов — по 2 года и 4 месяца условно каждому.

С осуждённых в пользу страховых компаний «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и «Т-Страхование» взыскано свыше 9 миллионов рублей ущерба.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцам раскрыли популярные схемы мошенников.