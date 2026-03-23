Россиянке, избитой в Таиланде, запретили лететь домой

Состояние российской туристки из Владивостока, которая пострадала на парковке в Таиланде, врачи оценивают как средней тяжести. 60-летнюю жительницу Владивостока избили в Паттайе, в результате женщина попала в больницу. История получила огласку только благодаря блогерам-соотечественникам.
В грудь кулаком.
Несколько местных СМИ опубликовали фото и видео с места происшествия. Владелица недвижимости в районе Джомтьен Альбина заехала на переполненную парковку дома, где не было свободных мест. Один из водителей собирался выехать, и она остановилась в ожидании. В этот момент из её рук выпал телефон. Боясь раздавить гаджет, женщина вышла из автомобиля, чтобы найти его.
К ней подошёл крепкий молодой мужчина и грубо потребовал немедленно отъехать.
«Представьте: вы выезжаете с парковки, а путь внезапно перегораживает женщина на автомобиле. Нормальная реакция — подойти и разузнать, что случилось? Может, человеку стало плохо? Помочь найти телефон. Воспитанный мужчина так бы и сделал. Сама Альбина — интеллигентная, культурная женщина, не скрывает свой возраст. Что ему позволило наброситься на неё, гораздо старше себя?» — недоумевает блогер-соотечественник, в прошлом журналист Светлана Шерстобоева.
Однако мужчина с порога заговорил с Альбиной на повышенных тонах, употребляя нецензурщину. Позже пострадавшая призналась: он ударил её кулаком в грудь, она едва успела прикрыться рукой. Сильнее внезапной боли был испуг. Состояние женщины с инвалидностью, у которой стоит кардиостимулятор, быстро ухудшалось.
«Она успела обратиться в полицию и написать заявление. Потом её положили в стационар. Об инциденте мне сообщил учитель Альбины по танцам. До конфликта она чувствовала себя превосходно. Мы поехали в больницу, где её подключили к аппаратам кардиостимулятора, давление было около 190», — уточнила Светлана.
«У меня очень высокое давление, в сердце сильная боль, и отказала нога», — рассказала пострадавшая.
Лидеры в криминальных сводках?
Увы, обидчик оказался россиянином. Многие источники назвали его имя и фамилию, за что он сильно осерчал и теперь готов отстаивать свою «правду». В соцсетях и группах Таиланда история собрала сотни откликов. Мнения разделились: одни сочувствуют Альбине, другие — мужчине.
Тем временем Альбина выписалась из больницы, где очень дорогое лечение. Она хотела вернуться во Владивосток, но врачи пока запретили перелёт. Медики не рекомендуют лететь из-за высокого давления, они не исключают, что в воздухе могут начаться осложнения.
Светлана Шерстобоева добавляет: это не первый подобный случай. Недавно на парковке курортной зоны группа русских мужчин избила соотечественника.
Источники разного уровня утверждают, что россияне лидируют в криминальных сводках Таиланда. Местная полиция это отрицает.