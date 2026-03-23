Три человека погибли при пожаре в доме в Москве, еще четверо пострадали

В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание произошло на Николоямской улице в девятиэтажном доме. Огонь возник в лифтовом холле и частично распространился на лестничную клетку второго этажа.
По уточненным данным, жертвами стали три человека. Двое из них скончались во время оказания медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий.
Ранее МЧС сообщало об одном погибшем и пяти пострадавших, однако информация была обновлена.
В ходе спасательной операции сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей.
К ликвидации пожара привлекались 86 специалистов и 23 единицы техники. Обстоятельства происшествия уточняются.
