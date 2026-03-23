Fars: при бомбардировке в Хорремабаде в Иране погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате авиаудара в иранском населённом пункте Хорремабад, информирует Fars.
Удар был нанесён по жилому кварталу. Есть и погибшие, и пострадавшие. В частности, жертвой бомбардировки стал ребёнок.
«В результате авиаудара по одному из жилых районов Хорремабада погибли и получили ранения несколько мирных жителей. Среди погибших, ребёнок, тело которого извлекли из-под руин обрушенного при атаке дома», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную серию ударов по инфраструктуре в столице Ирана.
Также стало известно, что в результате авиаудара по иранскому населённому пункту Урмия разрушены жилые дома.