Fars: при бомбардировке в Хорремабаде в Иране погибли несколько человек

Несколько человек, в том числе ребёнок, были убиты и ранены в результате атаки с воздуха в Иране, сообщает агентство Fars.

Источник: Аргументы и факты

Несколько человек погибли в результате авиаудара в иранском населённом пункте Хорремабад, информирует Fars.

Удар был нанесён по жилому кварталу. Есть и погибшие, и пострадавшие. В частности, жертвой бомбардировки стал ребёнок.

«В результате авиаудара по одному из жилых районов Хорремабада погибли и получили ранения несколько мирных жителей. Среди погибших, ребёнок, тело которого извлекли из-под руин обрушенного при атаке дома», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную серию ударов по инфраструктуре в столице Ирана.

Также стало известно, что в результате авиаудара по иранскому населённому пункту Урмия разрушены жилые дома.