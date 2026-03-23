Пассажир автобуса во Владивостоке получил травму при попытке водителя избежать ДТП

Маршрут № 59 «Маяк — улица Чкалова» обслуживает транспортная компания ООО «ВладАвто». С 1 апреля автобусные перевозки по маршрутам внутри Владивостокского городского округа будут выполняться по новым контрактам, но на лот, включавший маршрут № 59 (также туда входят маршруты №№ 8, 34, 44 и 64), ни один из участников рынка не заявился. Отметим, что последние несколько лет все торги на автобусные перевозки по Владивостоку проходят без конкуренции — лоты забирают себе перевозчики, которые традиционно эти маршруты и обслуживают. Администрация города даже подстраивает контракты под возможности перевозчиков, корректируя графики движения и необходимое количество единиц транспорта на линиях.