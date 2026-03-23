Пассажир автобуса во Владивостоке получил травму при попытке водителя избежать ДТП

Инцидент, зарегистрированный как ДТП, произошёл 22 марта, когда автобус двигался по направлению от улицы Фирсова в сторону улицы Русской. При внезапном торможении 50-летний пассажир упал и ударился головой, ему диагностировано сотрясение головного мозга.
Водитель объяснил резкое торможение стремлением избежать столкновения с легковым автомобилем, совершавшим опасный манёвр. Для установления меры ответственности каждого участника дорожного происшествия назначена проверка.
По информации полиции Приморья, с начала года на дорогах региона в подобных обстоятельствах получили травмы восемь пассажиров.
Маршрут № 59 «Маяк — улица Чкалова» обслуживает транспортная компания ООО «ВладАвто». С 1 апреля автобусные перевозки по маршрутам внутри Владивостокского городского округа будут выполняться по новым контрактам, но на лот, включавший маршрут № 59 (также туда входят маршруты №№ 8, 34, 44 и 64), ни один из участников рынка не заявился. Отметим, что последние несколько лет все торги на автобусные перевозки по Владивостоку проходят без конкуренции — лоты забирают себе перевозчики, которые традиционно эти маршруты и обслуживают. Администрация города даже подстраивает контракты под возможности перевозчиков, корректируя графики движения и необходимое количество единиц транспорта на линиях.
На очередных торгах перевозчики «ВладАвто» и «Каслар», имеющие общих управленцев, не стали участвовать в торгах. Город рисковал лишиться 19 маршрутов общественного транспорта. Мэрия решила заключить прямые контракты на их обслуживание: по информации «Новостей VL.ru», перевозчиком назначают ООО «Дальневосточные пассажирские транспортные перевозки», принадлежащая предпринимателю, который является учредителем «ВладАвто» и бывшим директором «Каслара».
Статистически перевозчики «Каслар» и «ВладАвто» справляются с работой хуже всего, на отдельных маршрутах не выполняя даже половины запланированных рейсов.