В Норильске бдительность сотрудников банка спасла от аферистов 80-летнюю женщину

В Норильске сотрудники банка помогли женщине уберечь от аферистов почти два миллиона рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. 80-летняя горожанка пришла в банк, чтобы снять со своей карты крупную сумму. Бдительные сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. В отделении выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников.