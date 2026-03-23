В Норильске бдительность сотрудников банка спасла от аферистов 80-летнюю женщину

В Норильске сотрудники банка помогли женщине уберечь от аферистов почти два миллиона рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. 80-летняя горожанка пришла в банк, чтобы снять со своей карты крупную сумму. Бдительные сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. В отделении выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников.
Она рассказала, что ей позвонили «сотрудники пенсионного фонда» под предлогом перерасчета пенсии. После этого поступил звонок от якобы полицейских, которые заявили, что ее средства пытаются похитить. Женщине сказали снимать свои накопления, а затем перезвонить им.
Благодаря вмешательству сотрудников банка жительница сохранила свои деньги. Заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастных к этому лиц.