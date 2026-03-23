Два человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по территории АПХ в Брянской области

ВСУ атаковали дронами агропромышленный холдинг «Мираторг» под Брянском — в результате пострадали двое человек. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава региона Александр Богомаз.

— Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два грузовых автомобиля, — уточнил губернатор в Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Они занимаются ликвидацией всех последствий.

Днем ранее ВСУ атаковали дроном жилом дом, расположенный в Ленинградской области. Ударной волной повредилось остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы.

Кроме того, Росгвардия сбила дрон, который попытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.