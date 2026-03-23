Следком начал проверку после пожара с тремя погибшими в центре Москвы

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК России.
Возгорание произошло в квартире дома на Николоямской улице. По предварительным данным, погибли три человека.
По уточненной информации, двое из них скончались во время оказания медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий. Количество пострадавших уточняется.
В ходе спасательной операции пожарно-спасательные подразделения вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей.
Проверку проводит следственный отдел по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве. По итогам будет дана процессуальная оценка произошедшему.
