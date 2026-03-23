Движение перекрыто на дорогах в связи с пожаром на Николоямской улице

В связи с пожаром на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4 было перекрыто, на месте работают оперативные службы города. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в департаменте транспорта города Москвы.

В связи с пожаром на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4 было перекрыто, на месте работают оперативные службы города. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в департаменте транспорта города Москвы.

Отмечается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Водителей просят заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.

Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы. По словам источников, горят личные вещи и мебель в квартире на втором этаже. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

19 марта в Москве также загорелась квартира на третьем этаже дома 26 на Алтайской улице. Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Пожарные помогли выбраться из квартиры на четвертом этаже матери и ее дочери. Кроме того, специалисты спасли из огня двух котов.