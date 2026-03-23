Три человека погибли, еще четверо пострадали при пожаре на Николоямской улице

В результате пожара в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в оперативных службах столицы. Отмечается, что двое из погибших умерли во время оказания медицинской помощи и проведения реанимации.
В МЧС России уточнили, что возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома на Николоямской улице.
По данным ведомства, пожар удалось ликвидировать, при этом спасатели вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей.
Также сообщается, что к тушению привлекли 86 человек и 23 единицы техники, передает ТАСС.
В связи с этим на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4 было перекрыто.