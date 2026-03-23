В Ростовской области объявили беспилотную опасность утром 23 марта

В Ростовской области введён режим опасности из-за угрозы атак беспилотников. Об этом предупреждает приложение МЧС России.
Дончанам рекомендовано немедленно покинуть улицы и открытые пространства, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Напомним, накануне, 22 марта, глава донского региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке вражеских дронов на область. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
