Прокуратура начала проверку после гибели ребенка под бревнами в Арсеньеве

Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии, которая произошла на деревообрабатывающем предприятии в Арсеньеве, где погиб 11-летний ребенок.
По предварительным данным, двое детей 22 марта 2026 года беспрепятственно прошли на территорию предприятия на улице Заводской. Во время игры на мальчика 2014 года рождения скатилось бревно. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Надзорное ведомство даст правовую оценку работе предприятия и тому, как собственник объекта обеспечивал безопасность и не пускал посторонних на территорию. Кроме того, прокуратура займется вопросом выплаты компенсации морального вреда родителям погибшего.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход его расследования поставлен прокуратурой на особый контроль.