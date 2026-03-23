В порту Приморска разгорелся пожар после атаки дрона ВСУ: что известно

В Ленинградской области минувшей ночью произошло возгорание в порту Приморска после атаки беспилотников. Причиной пожара стало повреждение топливной емкости, персонал предприятия был оперативно эвакуирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона уточнил, что в порту Приморска повреждена емкость с топливом, что и привело к возгоранию. В настоящий момент специалисты ведут работы по тушению пожара. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Стоит отметить, что Ленинградская область продолжает отражать массированный налет беспилотной авиации противника. По данным на утро понедельника, силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над регионом было уничтожено уже 35 дронов. Александр Дрозденко отметил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.
На фоне событий в Ленинградской области и Санкт-Петербурге был введен режим воздушной опасности. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали на протяжении всего предыдущего дня. Из-за запрета на использование воздушного пространства около десяти самолетов не могут приземлиться в пункте назначения и находятся в зонах ожидания.
В связи с ограничениями также было отменено 30 рейсов. Меры безопасности повлияли и на программу полетов в Калининград. Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями на онлайн-табло и прислушиваться к объявлениям в терминале.
В самом аэропорту Пулково были развернуты дополнительные меры поддержки для пассажиров. Для удобства ожидания работали агенты по гостеприимству, которые оперативно информировали людей о ситуации, а также были доступны комната матери и ребенка и круглосуточный медпункт. Представители аэропорта сообщили, что для пассажиров с особыми потребностями предусмотрены опенспейсы, а также работают бесплатные зарядные станции и бесплатный Wi-Fi.
Стоит отметить, что беспилотная опасность в Ленинградской области была объявлена еще днем 22 марта. С того момента средствами ПВО было ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.