Гараж с авто и квадроциклом внутри загорелся в Акмолинской области

В селе Софиевка Акмолинской области произошел пожар в гараже, внутри которого находились автомобиль и квадроцикл, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в селе Софиевка Акмолинской области по улице Богенбай батыра произошел пожар в гараже, пристроенном к частному жилому дому. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«Оперативно прибывшие пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению. В ходе работ из опасной зоны были вынесены пять газовых и один углекислотный баллоны, что позволило избежать взрыва. Также спасателям удалось своевременно вывести из гаража легковой автомобиль и квадроцикл, предотвратив их уничтожение огнем», — рассказали в МЧС.

Возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.