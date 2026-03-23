В Иркутске устраняют последствия подтоплений талыми водами

В течение суток специалисты МУП «Иркутскавтодор» откачивали воду и пропаривали каналы для устранения последствий.
Так, в 14-ом Советском переулке и на улице Томсона талые воды вышли на поверхность и подступили к двум домам. Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» оперативно выехали на место и откачали воду. На следующий день пропаривали перепуск под дорогой. Как сообщает пресс-служба администрации города, проходимость водопропускной трубы восстановлена, вода уходит.
Кроме этого, выход воды на поверхность был замечен у частного дома на Латвийской. Причиной стало повышение уровня Сарафановки. МУП «Иркутскавтодор» выполнил пропаривание русла водоема и канала. Вода свободно проходит по нему и не поднимается выше.
Сейчас специалисты МУП «Иркутскавтодор» проводят пропаривание трубы ливневой канализации и откачивание талой воды на пересечении улиц Розы Люксембург и Томсона.
В комитете по управлению Ленинским округом пояснили, что из-за возникшей ситуации на данном участке затруднено движение автотранспорта. В ближайшее время работы завершат.