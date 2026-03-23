В Ангарске мужчину приговорили к 10,5 годам за убийство в гаражном кооперативе. Трагедия случилась 6 июня 2025 года в гаражном кооперативе «Привокзальный 1» в 122 м квартале. Сторож, ранее судимый за убийство, пришел в в гараж к 73-летнему знакомому. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Между мужчинами вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Конфликт разгорелся, когда обвиняемый взял ножом и молоток. Ими он несколько раз ударил своего приятеля по голове, руке и шее. От полученных травм пенсионер умер на месте, — уточнили в пресс-службе СУ СКР Приангарья.
После совершения преступления подсудимый уехал из кооператива на велосипеде. Полицейские задержали мужчину спустя два дня. Во время следствия он не признавал своей вины. Тем не менее суд назначил сторожу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.