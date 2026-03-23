Прокуратура контролирует расследование пожара в центре Москвы

Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы. В связи с этим на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4 было перекрыто. В результате происшествия в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Пожар удалось ликвидировать, при этом спасатели вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей. К тушению привлекли 86 человек и 23 единицы техники.