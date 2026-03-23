Прокуратура контролирует расследование пожара в центре Москвы

Таганский межрайонный прокурор Илья Смольков координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара в центре столицы. Об этом в понедельник, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В надзорном ведомстве уточнили, что точную причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.
— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — уточнила Нефедова.
Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы. В связи с этим на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4 было перекрыто. В результате происшествия в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Пожар удалось ликвидировать, при этом спасатели вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей. К тушению привлекли 86 человек и 23 единицы техники.