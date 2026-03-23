На 8,5 лет приговорили омича, убившего свою подругу в бане

Трагедия произошла 18 июня 2025 года в городе Тюкалинске. Сильно выпивший 43-летний местный житель повздорил со своей подругой прямо в бане одного из домовладений. В качестве последнего аргумента в ссоре неоднократно судимый омич применил нож, ударив им женщину в область грудной клетки. От полученного ножевого ранения омичка умерла. На суде мужчина пояснил, что не хотел убивать подругу, но разозлившись на оскорбительные слова женщины, ударил тем, что было под рукой. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда родственникам погибшей женщины.