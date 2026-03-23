Пожар в жилом доме в Шахтинске: задержан подозреваемый

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, по факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, произошедшего в городе Шахтинск, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции задержан 40-летний подозреваемый. В настоящее время он госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления будет водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование.