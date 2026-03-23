Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в жилом доме в Шахтинске: задержан подозреваемый

В Шахтинске Карагандинской области задержан подозреваемый по делу о пожаре в жилом доме, в результате которого пострадали восемь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Источник: Nur.kz

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, по факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, произошедшего в городе Шахтинск, возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции задержан 40-летний подозреваемый. В настоящее время он госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления будет водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование.