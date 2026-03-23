Минобороны: 249 украинских беспилотников сбили над регионами России за ночь

За ночь над регионами России сбили 249 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, а также над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее Росгвардия ликвидировала дрон, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.
21 марта в этом же регионе в результате обстрела социального объекта в селе Смородино со стороны украинской армии погибли два человека.