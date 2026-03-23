В Пулково на фоне беспилотной атаки отменено 48 рейсов

В аэропорту Пулково произошёл серьёзный сбой в расписании на фоне продолжающейся атаки БПЛА. Уже отменено 48 рейсов, ещё около 50 задерживаются.
Аэропорт работает в условиях ограничений воздушного пространства более 15 часов, что существенно влияет на авиасообщение.
По данным служб ПВО, в небе над регионом сбито около 50 беспилотников. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что отражение атаки продолжается.
Ранее он проинформировал, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 35 БПЛА над Ленобластью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.