Прокуратура проверяет гибель 11-летнего мальчика после падения бревна в Приморье

Прокуратура Приморского края начала проверку после гибели ребенка на деревообрабатывающем предприятии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла в городе Арсеньев. По предварительным данным, на складе на 11-летнего мальчика упало бревно.

Ребенок 2014 года рождения получил смертельные травмы.

В прокуратуре сообщили, что проверка проводится по факту произошедшего. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности на предприятии.

Также рассматривается вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу родителей погибшего.

