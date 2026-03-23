Силы ПВО за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами России

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку на регионы страны. В общей сложности дежурными расчетами было уничтожено 249 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Цели ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Не обошлось без последствий и на земле. В Ленинградской области в порту Приморска минувшей ночью случился пожар после попадания вражеского дрона.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что причиной возгорания стало повреждение топливной емкости. Персонал предприятия эвакуировали оперативно, а в настоящий момент специалисты продолжают работы по тушению пожара. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.