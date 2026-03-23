Первых пациентов приняли в новом корпусе поликлиники в Краснофлотском районе

В Хабаровске завершилось строительство нового корпуса поликлиники больницы имени Войно-Ясенецкого. Современное здание площадью более 1,7 тысячи кв. метров возвели по федеральной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«С открытием этого корпуса наше учреждение выходит на другой уровень. Район развивается, прикрепленное население уже составляет около 70 тысяч человек, и эта цифра будет только расти. Новая поликлиника позволит нам распределить потоки пациентов, дать врачам возможность работать в современных условиях и сделать медицинскую помощь более доступной и качественной для каждого жителя», — отметил и. о. главного врача Евгений Кузьмич.
Главная задача нового корпуса — разгрузить существующее здание. Раньше в старом корпусе несколько специалистов были вынуждены вести прием в одном кабинете, теперь для них предусмотрены отдельные просторные помещения. На первом этаже уже организован прием хирурга, невролога и офтальмолога, начал работу кабинет УЗИ-диагностики. В ближайшее время к ним присоединятся 15 специалистов разных профилей.