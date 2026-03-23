Женщина погибла в ДТП с тепловозом на железнодорожном переезде в Воронежской области

Авария произошла в 17:23 на перегоне, что расположен на улице Центральной в совхозе Воробьевский. Как уточнили в ведомстве, переезд не был оборудован шлагбаумом и светофорной сигнализацией. Водитель автомобиля «Лада Гранта» выехала на пути перед приближающимся составом.