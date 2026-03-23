Женщина погибла в ДТП с тепловозом на железнодорожном переезде в Воронежской области

Вечером в воскресенье, 22 марта, на железнодорожном переезде в Воробьевском районе произошло смертельное столкновение автомобиля с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Авария произошла в 17:23 на перегоне, что расположен на улице Центральной в совхозе Воробьевский. Как уточнили в ведомстве, переезд не был оборудован шлагбаумом и светофорной сигнализацией. Водитель автомобиля «Лада Гранта» выехала на пути перед приближающимся составом.
Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате удара женщина-водитель, находившаяся за рулем легковушки, получила травмы. Она скончалась до прибытия медиков.