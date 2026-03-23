Подросток-рецидивист вынес 42 пары носков из магазина и попал под дело

В Улан-Удэ задержан 16-летний подросток, подозреваемый в серии краж из магазина в торговом центре.

В Улан-Удэ задержан 16-летний подросток, подозреваемый в серии краж из магазина в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

По данным полиции, школьник три вечера подряд приходил в чулочно-носочный магазин в Октябрьском районе города. Он дожидался, когда продавец покидал торговую точку, после чего вскрывал противокражные ставни и забирал товар.

Всего, как установили правоохранители, подросток похитил 42 пары носков. Ущерб оценен в 27 тысяч рублей.

На допросе в подразделении по делам несовершеннолетних юноша пояснил, что похищенные вещи не продавал. По его словам, он раздал их друзьям и знакомым.

Полиция также установила, что ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

