В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Ранее о столкновении самолета с транспортным средством и закрытии аэропорта «Ла-Гуардия» сообщал сервис Flightradar24.
«Самолет авиакомпании Air Canada, прибывший в аэропорт “Ла-Гуардия”, врезался в пожарную машину ночью в воскресенье, в результате чего четверо пожарных получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.
По данным газеты, на борту самолета находилось около 100 пассажиров, в настоящее время медики оценивают их состояние.
По данным источников, на борту самолета была группа ортодоксальных евреев.