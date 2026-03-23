В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

В Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной, пострадали четыре человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Ранее о столкновении самолета с транспортным средством и закрытии аэропорта «Ла-Гуардия» сообщал сервис Flightradar24.

«Самолет авиакомпании Air Canada, прибывший в аэропорт “Ла-Гуардия”, врезался в пожарную машину ночью в воскресенье, в результате чего четверо пожарных получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.

По данным газеты, на борту самолета находилось около 100 пассажиров, в настоящее время медики оценивают их состояние.

По данным источников, на борту самолета была группа ортодоксальных евреев.