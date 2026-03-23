В Красноярском крае любитель пьяной езды оскорбил своего адвоката

И вот, изучая вместе документы во время подготовки к судебному процессу, обвиняемый обрушил на адвоката поток нецензурной брани, унизив его честь и достоинство. Причем в присутствии свидетеля. Защитник имел право отказаться от дальнейшей работы с таким клиентом. А прокурор возбудил административное дело за оскорбление в неприличной форме, противоречащей нормам морали. Суд назначил штраф.