В Красноярском крае любитель пьяной езды оскорбил своего адвоката. Как это произошло и какое наказание последовало, рассказали в прокуратуре.
Глубокой ночью в августе 2025 года инспекторы ГАИ остановили автомобиль, водитель которого оказался пьян. К тому же его ранее штрафовали за это. На сей раз на мужчину завели уголовное дело. Государство обеспечило ему бесплатного адвоката, причем опытного профессионала.
И вот, изучая вместе документы во время подготовки к судебному процессу, обвиняемый обрушил на адвоката поток нецензурной брани, унизив его честь и достоинство. Причем в присутствии свидетеля. Защитник имел право отказаться от дальнейшей работы с таким клиентом. А прокурор возбудил административное дело за оскорбление в неприличной форме, противоречащей нормам морали. Суд назначил штраф.
Тем временем уголовное дело о повторном пьяном вождении уже рассматривает Рыбинский районный суд.