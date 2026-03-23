Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае любитель пьяной езды оскорбил своего адвоката

За несдержанность жителя Заозерного оштрафовали.

Как это произошло и какое наказание последовало, рассказали в прокуратуре.

Глубокой ночью в августе 2025 года инспекторы ГАИ остановили автомобиль, водитель которого оказался пьян. К тому же его ранее штрафовали за это. На сей раз на мужчину завели уголовное дело. Государство обеспечило ему бесплатного адвоката, причем опытного профессионала.

И вот, изучая вместе документы во время подготовки к судебному процессу, обвиняемый обрушил на адвоката поток нецензурной брани, унизив его честь и достоинство. Причем в присутствии свидетеля. Защитник имел право отказаться от дальнейшей работы с таким клиентом. А прокурор возбудил административное дело за оскорбление в неприличной форме, противоречащей нормам морали. Суд назначил штраф.

Тем временем уголовное дело о повторном пьяном вождении уже рассматривает Рыбинский районный суд.