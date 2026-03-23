Три человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы

Три человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба МЧС по столице.
Пожар произошел на втором этаже жилого дома в лифтовом холле и частично на лестничной клетке. В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидировали. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Пожарные спасли 25 человек, пятеро из них — дети.
В середине марта в жилом доме на Новорязанской улице произошел пожар. Из здания эвакуировали около 20 жильцов. Из-за возгорания перекрывали движение по этой улице, сообщал столичный дептранс.