Три человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы

Возгорание произошло в лифтовом холле и на лестничной клетке в доме на улице Николоямской. Пожар уже потушили. Сотрудники МЧС спасли 25 человек.

Источник: РИА "Новости"

Три человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба МЧС по столице.

Пожар произошел на втором этаже жилого дома в лифтовом холле и частично на лестничной клетке. В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидировали. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные спасли 25 человек, пятеро из них — дети.

В середине марта в жилом доме на Новорязанской улице произошел пожар. Из здания эвакуировали около 20 жильцов. Из-за возгорания перекрывали движение по этой улице, сообщал столичный дептранс.