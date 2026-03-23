Бастрыкин заинтересовался девочкой-маугли из Башкирии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности в отношении многодетной семьи в Башкирии. В ней растет девочка-маугли.
Основанием для проведения процессуальной проверки стали публикации в социальных сетях. Многодетная мать не заботится о своих детях. Ее 11-летняя девочка не имеет документов, удостоверяющих личность, и не ходит в школу. Соседи сообщают о плохих жилищно-бытовых условиях в семье и бездействии сотрудников профилактических служб.
Следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Они дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц, а также проверят другие возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетних.
Председатель СКР поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании дела.