В воронежском поселке Высокий сгорела баня и 2,5 тонны сена

21 марта в поселке Высокий Таловского района произошел пожар в надворной постройке. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сигнал о возгорании на улице Первомайской поступил в оперативную службу в 2:39. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил баню по всей площади. В результате происшествия строение получило серьезные повреждения: у него обрушилась кровля.
Кроме того, на чердаке сгорело сено в тюках общим весом 2,5 тонны. По оперативным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ликвидировать последствия возгорания удалось в 3:14. В тушении пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.