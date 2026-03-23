Огромное дерево рухнуло посреди улицы в Алматы

Огромное дерево рухнуло в Алматы на пересечении улиц Минина и Маркова. Сообщается, что оно было включено в список на снос как аварийное, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, дерево, росшее на пересечении улиц Минина и Маркова, было включено в список на снос на 2026 год как аварийное.

В настоящее время по заказу управления экологии и окружающей среды города Алматы ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на снос деревьев.

«22 марта произошло самопроизвольное падение дерева. В результате происшествия пострадавших нет. По факту падения аварийного дерева была направлена заявка в службу 109 Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. По поручению аппарата акима Бостандыкского района силами подрядной организации ТОО “STAMP SERVICE” произведена оперативная уборка упавшего дерева», — сообщили в акимате.

На текущий момент проезжая часть и пешеходные зоны полностью очищены, движение восстановлено. Повреждений коммунальных сетей не зафиксировано.