С экс-телеведущей Курбангалеевой* взыскивают более 200 тысяч рублей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 200 тысяч рублей принудительно взыскивают с экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой*, заочно осужденной за пропаганду терроризма и фейки о ВС РФ, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Согласно материалам, приставы с февраля 2025 года по январь 2026 года завели на Курбангалееву* пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по «штрафам по делам об административных правонарушениях».

В июле 2025 года Курбангалеева* заочно получила восемь лет лишения свободы. Она была признана виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц и распространении фейков о российской армии.

Бывшая телеведущая внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в июне 2024 она была признана иностранным агентом.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России, внесено в список террористов и экстремистов.

Биография Фариды Курбангалеевой
Журналистка, экс-телеведущая программы «Вести» запомнилась зрителем обаятельной улыбкой в эфирах канала «Россия 1». Стремительный карьерный рост молодой корреспондентки казался невероятным, но сегодня Фарида Курбангалеева признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов.
