С экс-телеведущей Курбангалеевой* взыскивают более 200 тысяч рублей

Согласно материалам, приставы с февраля 2025 года по январь 2026 года завели на Курбангалееву* пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по «штрафам по делам об административных правонарушениях».
В июле 2025 года Курбангалеева* заочно получила восемь лет лишения свободы. Она была признана виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц и распространении фейков о российской армии.
Бывшая телеведущая внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в июне 2024 она была признана иностранным агентом.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России, внесено в список террористов и экстремистов.