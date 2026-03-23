Квартира загорелась в Тверской области после падения БПЛА

В Тверской области фрагменты беспилотника попали в многоэтажку в городе Зубцово. В доме загорелась квартира, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

В момент атаки людей в квартире не было. Пожар уже потушили. Была проведена частичная эвакуация жильцов подъезда, для них развернули пункт временного размещения. Сколько конкретно человек эвакуировали, не уточняется. Жильцы нижних этажей уже вернулись в квартиры.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание после ЧП. Он поручил региональному Минстрою совместно с муниципалитетом в течение дня представить перечень имущества, подлежащего восстановлению и ремонту.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью силы ПВО сбили 249 БПЛА над 12 российскими регионами.

