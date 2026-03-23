Дрозденко: над Ленобластью уничтожили более 60 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сбитый дрон повредил опору ЛЭП около поселка Ермилово.

Более 60 украинских БПЛА уничтожили в Ленинградской области менее, чем за сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что обломками одного из беспилотников повреждена опора ЛЭП.

около поселка Ермилово Выборгского района. На поле загорелась сухая трава. Возгорание тушат.

«Отражение атаки продолжается», — добавил Дрозденко.

Ранее в Минобороны сообщили, чо за ночь над 12 регионами России и акваторией Азовского моря сбили 249 украинских БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
