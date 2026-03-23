Дрозденко: над Ленобластью уничтожили более 60 беспилотников ВСУ

Более 60 украинских БПЛА уничтожили в Ленинградской области менее, чем за сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор отметил, что обломками одного из беспилотников повреждена опора ЛЭП.
около поселка Ермилово Выборгского района. На поле загорелась сухая трава. Возгорание тушат.
«Отражение атаки продолжается», — добавил Дрозденко.
Ранее в Минобороны сообщили, чо за ночь над 12 регионами России и акваторией Азовского моря сбили 249 украинских БПЛА.
