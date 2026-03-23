Под Красноярском полиция забрала четверых котят у пьяного водителя без прав

Сотрудники Госавтоинспекции нашли приют для четверых котят, которых обнаружили в автомобиле лишенного прав нетрезвого жителя Красноярского края.
Сотрудники дорожной полиции остановили в Нижнеингашском районе легковушку, ехавшую на слишком высокой скорости. Водитель, направлявшийся вместе с женой из поселка Курагино в Улан-Удэ, оказался нетрезвым. Кроме того выяснилось, что он лишен прав управления транспортом, рассказали в краевом главке МВД.
В салоне машины сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили четверых котят. По словам водителя, он гостил у брата, и тот отдал ему питомцев, поскольку хотел от них избавиться. Водитель, автомобиль которого полицейские поместили на спецстоянку, тоже открестился от животных, поэтому их судьбой озаботились стражи порядка.
Инспекторы отвезли котят в служебный гараж, накормили и обогрели. На следующий день малышей удалось пристроить в центр помощи животным в Канске.