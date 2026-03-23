Подросток устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на Кубани

На Кубани подросток за рулем легковушки устроил ДТП с пострадавшими. Авария произошла в Каневском районе ночью 23 марта.
Автомобиль ВАЗ 21140 двигался по автодороге Каневская-Челбасская-Березанская. За рулем находился 15-летний подросток. Из-за превышения скорости вблизи станицы Каневской водитель не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и опрокинулась.
«В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров — двое парней в возрасте 21 года, 14 лет и 25-летняя девушка. Пострадавшие госпитализированы», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Как выяснилось, машина принадлежит 21-летнему пассажиру. Молодой человек разрешил 15-летнему другу сесть за руль автомобиля.
По факту ДТП полиция проводит проверку.