Пациентка судится с клиникой в Новосибирске после неудачной пластической операции

Калининский районный суд Новосибирска принял к производству иск пациентки к медицинской организации. Женщина утверждает, что после пластической операции ей потребовалось повторное вмешательство, но проблемы не решились. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По словам истца, после плановой операции у нее появились боли и воспаление. Клиника провела повторное вмешательство, однако, по мнению пациентки, недостатки не исправили.
Она требует возместить вред, причиненный здоровью, и защитить права потребителя.
Подготовка дела к слушанию назначена на 30 марта.