Пенсионер из Хабаровска заплатит 1 млн рублей родным сбитого им пешехода

Также он приговорён к 1,5 годам колонии-поселения.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд вынес приговор 67-летнему водителю, по вине которого погиб пешеход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло утром 15 декабря прошлого года на улице Промышленной. Хабаровчанин на «Тойота Королла Аксио» ехал по в направлении Восточного шоссе и сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице 24 декабря.

— Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Он приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Также суд обязал подсудимого выплатить 1 млн рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее в Николаевске-на-Амуре пьяный водитель насмерть сбил инвалида-колясочника.