Спасатели предотвратили взрыв в Акмолинской области

В селе Софиевка Акмолинской области утром 23 марта произошел пожар в гараже, пристроенном к частному дому. Об этом сообщили в региональном ДЧС, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Во время тушения огня пожарные успели вынести из охваченного пламенем помещения газовые баллоны.
"Оперативно прибывшие пожарные расчёты незамедлительно приступили к тушению. В ходе работ из опасной зоны были вынесены 5 газовых и 1 углекислотный баллоны, что позволило избежать взрыв.
Также спасателям удалось своевременно вывести из гаража легковой автомобиль и квадроцикл, предотвратив их уничтожение огнём", — говорится в сообщении.
Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.