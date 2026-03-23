В Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной, есть пострадавшие

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе.
Как проинформировал портал FlightRadar24, отслеживающий положение самолетов по всему миру, аэрогавань была закрыта в связи с «аварийной ситуацией с воздушным судном».
В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о двух погибших и десятках раненых. Газета New York Post, ссылаясь на пожарный департамент Нью-Йорка, сообщает, что четверо пожарных получили серьезные травмы и что медики оценивают состояние пассажиров, которых было около 100.
Происшествие случилось минувшей ночью, с 22 на 23 марта, когда судно Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada прибыло в аэропорт, а пожарный автомобиль пытался пересечь взлетную полосу. СМИ заявляют, что все произошло в плохих погодных условиях.
На распространяемых в сети кадрах видно, что у воздушного судна сильно пострадала носовая часть.
Ранее сообщалось, что в самолет американской авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Нью-Джерси в Джексонвилл, врезалась птица, разбив лобовое стекло. Воздушному судну, на борту которого находились 145 человек, пришлось совершить вынужденную посадку.